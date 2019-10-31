Владимир Путин прибыл в Калининград
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Калининград, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава государства проведет в Светлогорске расширенное заседание президиума Госсовета, на котором будут обсуждаться вопросы развития здравоохранения. Там же, в Светлогорске, состоится встреча Владимира Путина с представителями общественности.
В программе визита Президента РФ также посещение Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». На заводе Владимир Путин осмотрит корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий заводские ходовые испытания.
Последний раз глава государства был в Калининграде в январе этого года. Тогда он провел совещание по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU