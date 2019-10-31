МГУ построит в Зеленоградске учебный центр, который «поможет региону»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-31T11:08:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский государственный университет приступил к реализации проекта строительства учебного центра в Зеленоградске. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«На прошлом заседании попечительского совета я говорил, что нам удалось на Тростянке, это Куршская коса, получить земли, я благодарен губернатору [Антону Алиханову]. Мы приступили к реализации этого проекта, и Московский университет построит центр, который будет помогать и Калининградской области, и через науку, образование, ну и, конечно, отдых в Прибалтике на Куршской косе. Таким образом мы вернули свою собственность, которую у нас забрали Прибалтийские республики, она была в своё время», - сказал Садовничий.

Напомним, о планах строительства корпуса МГУ в Зеленоградске, в районе реки Тростянка, стало известно в начале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU