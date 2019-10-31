Под Гвардейском «Мерседес» съехал в кювет, водитель травмирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Калининградской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в Гвардейском районе на автодороге «Полесск–Гвардейск-Правдинск». 32-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU