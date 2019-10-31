Под Гвардейском «Мерседес» съехал в кювет, водитель травмирован

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-31T11:14:05+03:00

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В среду в Калининградской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в Гвардейском районе на автодороге «Полесск–Гвардейск-Правдинск». 32-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU