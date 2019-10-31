СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-31T11:18:54+03:00

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В субботу, 2 ноября, в Озерске пройдет второй этап фестиваля национальных культур «В единстве народов – сила России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие пройдет в преддверии Дня народного единства в местном Культурно-досуговом центре. В нем примут участие ансамбли государственных учреждений культуры, самодеятельные коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений, артисты из стран Балтии. Для гостей праздника подготовлен гала-концерт, мастер-классы, выставки изделий народных промыслов и предметов быта, дегустацию национальной кухни.

Напомним, первый этап фестиваля, объединившего представителей проживающих в регионе национальностей, прошел в Славске в минувшие выходные. Каждый год мероприятие проводится в разных муниципалитетах. Например, в 2017 году фестиваль принимали Черняховск и Нестеров, в 2018 году – Советск.

ИСТОЧНИК KP.RU