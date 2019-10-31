В Калининграде восемь улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-31T11:37:05+03:00

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В Калининграде в четверг, 31 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на наб. Петра Великого 1, пр-т Московский 50, ул. Марш. Баграмяна 6-12.

До 18 часов электричество отключено на Каштановая аллея 77а,78а,83, ул. Чернышевского 75а, ул. Ростовская 1, 2-4,5-7,6-8,11,13, 14-16,18-20,25, пр-т Ленинский 28,69-73,71а-73а, ул. Университетская 1а,2.

До 16 часов не будет холодной воды на пер. 2-й Трамвайный 4, пер. Трамвайный 38-46, 52 (д/сад № 46), 53, ул. Железнодорожная 40, ул. Нансена 1-1а, ул. Киевская 22а, ул. Южная 3, ул. Багратиона 137.

До 17 часов холодное водоснабжение приостановлено на ул. А. Невского 34-34а,36,36в,40а.

ИСТОЧНИК KP.RU