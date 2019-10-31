На границе в Чернышевском в автобусе обнаружили свыше 2 тысяч пачек контрабандных сигарет

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-31T11:44:40+03:00

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На российско-литовской границе задержана крупная партия контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Вечером в пункт пропуска в Чернышевском прибыл пассажирских автобус. В ходе проверки в автобусе обнаружили несколько тайников, в которых находилось 2490 пачек сигарет.

- Сигареты находились в передней части под автобусом - в полости между топливным баком и защитой топливного бака, а также в нише под ступенькой переднего дверного проема. Доступ к нише стал возможен только после проведения демонтажных работ, - рассказали в пресс-службе таможни.

Владельцами сигарета оказались два водителя автобуса – граждане Белоруссии. На них составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU