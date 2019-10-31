2019-10-31T12:00:23+03:00
Происшествия

Калининградец пытался украсть продукты из магазина на Ленинском проспекте

Мужчина был задержан
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в одном из торговых центров на Ленинском проспекте мужчина пытался украсть продукты. Он был замечен и работники магазина успели нажать тревожную кнопку.

Сообщение о срабатывании сигнализации получили сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, подозреваемого задержали на месте преступления. Выяснилось, что мужчина пытался совершить хищение продуктов питания на общую стоимость свыше тысячи рублей.

Злоумышленника передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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