Калининградец пытался украсть продукты из магазина на Ленинском проспекте
Мужчина был задержан
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В Калининграде в одном из торговых центров на Ленинском проспекте мужчина пытался украсть продукты. Он был замечен и работники магазина успели нажать тревожную кнопку.
Сообщение о срабатывании сигнализации получили сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, подозреваемого задержали на месте преступления. Выяснилось, что мужчина пытался совершить хищение продуктов питания на общую стоимость свыше тысячи рублей.
Злоумышленника передали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU