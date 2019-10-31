2019-10-31T12:24:35+03:00
Политика

Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Новейшие ЗРК «Тор-М2» поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщает пресс-служба Балтфлота.

ЗРК прибыли в воинскую часть после проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области. Специально для работы на новых комплексах личный состав зенитно-ракетного полка прошёл переподготовку в учебном центре в Ейске, после чего военнослужащие выполнили первые пуски ракет на полигоне Капустин Яр.

"В ходе боевой работы расчетами комплексов были уничтожены несколько скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. В общей сложности, в тактическом учении с боевой стрельбой приняло участие около 200 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники и вооружения", - добавили в пресс-службе Балтфлота.

Комплекс «Тор» — это современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Данный зенитно-ракетный комплекс в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника. Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии бороться с обширным количеством ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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