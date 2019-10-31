Евгений Гришковец открыл выставку в Калининграде
В Калининграде в павильоне «Куб воды» Музея Мирового океана открылась, выставка, на которой показали образцы формы и элементы обмундирования российских военных моряков.
Фишкой выставки стала большая витрина с личной коллекцией предметов флотского обмундирования, которую собрал писатель Евгений Гришковец.
Драматург отметил, что на открытии выставки он присутствует по праву и напомнил собравшимся, что с 1985 по 1988 год служил на Тихоокеанском флоте на большом противолодочном корабле.
- Я собираю коллекцию военно-морских фуражек разных времен и стран. Дома у меня уже не хватало места для них – фуражки и бескозырки стояли в три ряда. Это уже было невозможно! Поэтому я передал свою коллекцию на временное хранение в мой любимый Музей Мирового океана, - сказал писатель.
В его собрании – 25 головных уборов уже из 19 стран мира. На открытие выставки писатель принес фуражку офицера из Филиппин.
Артист провел экскурсию для кадетов, которые были приглашены в музей.
Экспозиция в Музее Мирового океана приурочена к Дню основания военно-морского флота России.
ИСТОЧНИК KP.RU