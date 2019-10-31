Евгений Гришковец открыл выставку в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-31T12:31:46+03:00

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В Калининграде в павильоне «Куб воды» Музея Мирового океана открылась, выставка, на которой показали образцы формы и элементы обмундирования российских военных моряков.

Фишкой выставки стала большая витрина с личной коллекцией предметов флотского обмундирования, которую собрал писатель Евгений Гришковец.

Драматург отметил, что на открытии выставки он присутствует по праву и напомнил собравшимся, что с 1985 по 1988 год служил на Тихоокеанском флоте на большом противолодочном корабле.

- Я собираю коллекцию военно-морских фуражек разных времен и стран. Дома у меня уже не хватало места для них – фуражки и бескозырки стояли в три ряда. Это уже было невозможно! Поэтому я передал свою коллекцию на временное хранение в мой любимый Музей Мирового океана, - сказал писатель.

В его собрании – 25 головных уборов уже из 19 стран мира. На открытие выставки писатель принес фуражку офицера из Филиппин.

Артист провел экскурсию для кадетов, которые были приглашены в музей.

Экспозиция в Музее Мирового океана приурочена к Дню основания военно-морского флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU