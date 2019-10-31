2019-10-31T13:02:27+03:00
Общество

Виновнику ДТП с 7 погибшими под Гвардейском не удалось досрочно выйти из колонии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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22 сентября 2017 года калининградец Борис Добровольский на автодороге Калининград-Нестеров грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречку и врезался в пассажирский микроавтобус «Мерседес». В результате ДТП погибли семь человек, шесть пассажиров маршрутки получили ранения различной степени тяжести.

В июле 2018 года суд приговорил Добровольского к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Одна, спустя год виновник в гибели семерых человек стал просить суд заменить ему неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания – исправительными работами.

В августе этого Гвардейский районный суд отклонил прошение Добровольского, однако тот решил обжаловать постановление в вышестоящей инстанции. Однако 28 октября апелляционная инстанция оставила в силе решение районного суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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