В Калининграде стартуют съемки продолжения сериала «Морские дьяволы»
В Калининград снова приехала съемочная группа популярного проекта «Морские дьяволы». Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», работать начнут 1 ноября.
- Съемки «Особого задания» обещают быть достаточно веселыми и динамичными, - рассказали организаторы.
Как стало известно «Комсомолке», съемки в пятницу пройдут на море, в том числе ночью. Планируется задействовать актеров, играющих роли иностранных диверсантов. По сюжету они высаживаются на берегу и встречают сопротивление наших спецслужб.
Съемочная группа сериала «Морские дьяволы» пробудет в Калининградской области около двух недель.
В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление продолжений. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU