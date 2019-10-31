В Калининграде стартуют съемки продолжения сериала «Морские дьяволы»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-31T13:12:52+03:00

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В Калининград снова приехала съемочная группа популярного проекта «Морские дьяволы». Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», работать начнут 1 ноября.

- Съемки «Особого задания» обещают быть достаточно веселыми и динамичными, - рассказали организаторы.

Как стало известно «Комсомолке», съемки в пятницу пройдут на море, в том числе ночью. Планируется задействовать актеров, играющих роли иностранных диверсантов. По сюжету они высаживаются на берегу и встречают сопротивление наших спецслужб.

Съемочная группа сериала «Морские дьяволы» пробудет в Калининградской области около двух недель.

В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление продолжений. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU