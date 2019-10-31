Из Каунаса в Советск планируют запустить «Ракеты»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-31T14:30:44+03:00

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Власти рассматривают вопрос запуска речных судов типа «Ракета» из Каунаса в Советск. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

«Обсудили возможность запуска судов типа «Ракета» из Каунаса в Советск (электронные визы нам в помощь), взяли проект в проработку... поработали, в целом, неплохо», - написал Ермак.

Депутат Облдумы от Советска Евгений Абарюс добавил, что уже встречался с владельцами «двух легендарных катеров «Ракета», которые готовы хоть завтра спустить их на воду и возобновить регулярные рейсы в Литву и обратно в Советск».

«Мы обсудили все тонкости этого вопроса. Очень надеюсь, что нам удастся возродить этот исторический маршрут», - отметил парламентарий.

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ИСТОЧНИК KP.RU