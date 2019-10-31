Калининградец фиктивно поставил на учет свыше 20-ти иностранцев

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-31T14:50:14+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

54-летний житель Московского района фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире сразу 23 иностранных граждан, при этом, «гости» в квартире никогда не проживали.

Злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU