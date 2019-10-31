Калининградец фиктивно поставил на учет свыше 20-ти иностранцев
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
54-летний житель Московского района фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире сразу 23 иностранных граждан, при этом, «гости» в квартире никогда не проживали.
Злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU