2019-10-31T15:39:30+03:00
Происшествия

В Калининграде ветеран Афганистана едва не убила свою невестку

Причиной конфликта стал упрек бывшей медсестры, которая была вынуждена содержать нигде не работающих взрослого сына и его супругу
Игорь ОРЕХОВ
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За покушение на убийство невестки Центральный районный суд отправил жительницу Калининграда в исправительную колонию общего режима сроком на 4 года.

Конфликт произошел вечером 11 декабря 2018 года в квартире по улице Алданской. Причем сначала обе женщины вместе выпивали, и поссорились уже по ходу застолья. Уже в судебном заседании подсудимая пожаловалась, что была вынуждена содержать на свою пенсию взрослого сына и его супругу, которые нигде не работали и, по всей видимости, даже не пытались трудоустроиться. Соответствующие претензии и предъявила свекровь, выбрав для этого, надо признаться, не самый подходящий момент.

- Невестка оскорбила меня и ударила рукой по лицу, - рассказала пенсионерка. – Я упала, и она принялась пинать меня ногами и хватала за волосы.

По словам калининградки, она была вынуждена защищаться, когда почувствовала, что ее пытаются душить. И в ответ нанесла два удара ножом, который в этот момент сжимала в руке и просто забыла о нем. Один из ударов пришелся в грудь, а другой – в бедро потерпевшей. Когда хлынула кровь, поножовщица сообразила, что наделала. И поспешила оказать раненой первую медицинскую помощь – благо необходимые навыки не утратила со времен своей службы медсестрой в Афганистане. Потом сама вызвала «Скорую помощь» и полицию. Все эти действия потом были зачтены судом в качестве смягчающих обстоятельств. Равно как и противоправность и аморальность поведения потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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