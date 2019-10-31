Калининградец поругался с таксистом и обстрелял его машину

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-31T15:46:08+03:00

Участковые задержали «стрелка» и доставили его в отдел

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В Калининграде на пассажира такси завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью пьяный 40-летний мужчина вызвал такси. По дороге между ним и таксистом произошел конфликт. Приехав домой, злоумышленник сходил за пневматическим пистолетом и несколько раз выстрели по автомобилю, а также угрожал расправой таксисту.

Участковые задержали «стрелка» и доставили его в отдел. Сейчас устанавливается сумма причинённого ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU