В Калининграде осудили жителя Петербурга за разбойное нападение на салон мобильной связи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-31T16:06:27+03:00

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В Калининграде осудили жителя Санкт-Петербурга, напавшего на продавца салона мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В августе этого года 31-летний житель северной столицы ворвался в сало на проспекте Калинина, угрожал менеджеру по продажам куском асфальта и забрал из кассы более 8 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривали в суде в особом порядке. Суд призвал его виновным в разбойном нападении и отправил в колонию строгого режима на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU