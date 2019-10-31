В Калининграде осудили жителя Петербурга за разбойное нападение на салон мобильной связи
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В Калининграде осудили жителя Санкт-Петербурга, напавшего на продавца салона мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В августе этого года 31-летний житель северной столицы ворвался в сало на проспекте Калинина, угрожал менеджеру по продажам куском асфальта и забрал из кассы более 8 тысяч рублей.
Уголовное дело рассматривали в суде в особом порядке. Суд призвал его виновным в разбойном нападении и отправил в колонию строгого режима на два с половиной года.
ИСТОЧНИК KP.RU