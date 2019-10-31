2019-10-31T17:34:22+03:00
Общество

Двое калининградцев украли из особняка ценностей на 1,5 млн рублей

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу ценностей из особняка на улице Тульской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В июне этого года 34-летний и 39-летний мужчины проникли в частный дом, за которым они следили несколько дней. Добычей злоумышленников стали дорогие ювелирные изделия, компьютерная техника, деньги, а также мужские часы из золота. Общая стоимость похищенного имущества составила более 1,5 млн рублей.

Воры были в перчатках и не оставили следов, однако, по следам ног на земле, идущим от дома до дороги, сотрудники уголовного розыска установили, что они скрылись на такси, а затем разыскали автомобиль.

«Водитель дал показания, которые помогли выйти на подозреваемых. Возле дома одного из злоумышленников была установлена засада. Оба разыскиваемых были задержаны, когда один из них приехал в гости к другому. В квартире полицейские обнаружили часть похищенного золота», - рассказали в пресс-службе полиции.

Оперативники уголовного розыска выяснили, кому задержанные передали на реализацию часы стоимостью 700 тысяч рублей. Полицейские провели в доме у перекупщика обыск и изъяли дорогостоящий предмет.

Задержанных поместили в СИЗО, на них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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