2019-10-31T17:47:05+03:00
Общество

Ректор БФУ им. Канта представил Путину проект создания инновационного центра на Острове

Виктор Сергеев
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..Фото: kremlin.ru
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На острове Октябрьский в Калининграде хотят построить инновационный научно-технологический центр. Проект центра был представлен на встрече президента Владимира Путина с общественностью, сообщает пресс-служба вуза.

Ректор БФУ рассказал главе государства, что на территории центра планируется «осуществление научно-технологической деятельности, связанной с разработкой, апробацией и внедрением «человекоцентричных» технологий и продуктов, направленных на увеличение продолжительности и повышение качества жизни людей». Среди направлений центра будут медицинские биотехнологии, производство персонализированного питания, медицинская реабилитация.

Стоимость проекта, по словам Александра Федорова, составит 11,5 млрд рублей, включая 2,2 млрд рублей софинансирования частных предприятий. «У нас уже есть 45 партнёров, готовых принять участие в этом проекте», - сказал он.

Владимир Путин отметил, что проект очень интересен и дал поручение Министерству экономического развития поддержать строительство центра в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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