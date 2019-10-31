Суд обязал администрацию Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах
Суд обязал администрацию Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные дефекты на дорогах. В ведомстве обратили внимание на проломы и выбоины на улице Солдатской, С. Дадаева, Гоголя. Также было выявлено несанционированное примыкание профиля придорожного кювета на выезде с переулка Подгорный на проезжую часть улицы Черноморская.
На этой неделе суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию в течение 6 месяцев устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
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