2019-10-31T18:23:36+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах

Виктор Сергеев
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Суд обязал администрацию Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные дефекты на дорогах. В ведомстве обратили внимание на проломы и выбоины на улице Солдатской, С. Дадаева, Гоголя. Также было выявлено несанционированное примыкание профиля придорожного кювета на выезде с переулка Подгорный на проезжую часть улицы Черноморская.

На этой неделе суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию в течение 6 месяцев устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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