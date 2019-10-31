В Янтарном променад спасают от песка, поднимая его на сваи

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-31T18:44:02+03:00

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В четверг вечером мэр Янтарного Алексей Заливатский опубликовал на своей странице в фейсбуке несколько фотографий, на которых видно, как подрядчик занимается ремонтом променада, поднимая его примерно на полметра над уровнем пляжа.

- Как поднять променад? – написал Заливатский. – Молча.

«Комсомолке» мэр курортного города сообщил, что променад, открытый в 2014 году, был изначально построен с нарушениями.

- Его изначально нужно было поднимать, - сообщил Заливатский. – В итоге, часть променада просела и деформировалась еще по весне, но летом мы решили работы не проводить из-за притока туристов. Зато сейчас подрядчик разобрал и устанавливает деревянные конструкции на винтовые сваи. Этот участок постоянно заметало песком. Для удобства мы сделали пешеходный обход ремонтируемого участка.

По словам Заливатского, работы по поднятию променада обошлись в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU