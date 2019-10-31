Москвичи подложили свинью: перед матчем с "Торпедо" футболистам "Балтики" два часа не давали принять душ

СЕГОДНЯ 20:09 2019-10-31T20:13:51+03:00

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В эти минуты в Москве походит матч 1/8 Кубка России по футболу между калининградской "Балтикой" и московским "Торпедо". Подготовка к игре не обошлась без скандалов.

Как сообщило издание Sportbox, вначале организаторы со стороны столичного клуба отказали "Балтике" в предыгровой тренировке на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова, на котором проходит матч. Сослались на плохие погодные условие. При этом сами торпедовцы тренировались именно на стадионе Стрельцова.

Но позже произошел и вовсе вопиющий случай. На базе в Тушино, куда отправили тренироваться калининградскую команду, балтийцы не смогли принять душ из-за того, что им не предоставили полотенца из-за опоздания администратора "Торпедо". Помыться нашим ребятам удалось только через два часа, когда они вернулись в гостиницу в центре Москвы.

Напомним, команды встречались в минувшее воскресенье в рамках чемпионата России ФНЛ. Игра проходила в Калининграде и завершилась со счетом 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU