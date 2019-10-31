"Балтика" уступила в Москве "Торпедо" и вылетела из Кубка России
В Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между калининградской "Балтикой" и московским "Торпедо".
Балтийцы показали хорошую комбинационную игру, но, к сожалению, проиграли со счетом 0:1. Единственный мяч записал на свой счет нападающий "Торпедо", лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев.
Есть еще одна неприятная новость: поражением от автозаводцев прервалась рекордная беспроигрышная серия "Балтики", которая составила 16 матчей в регулярном чемпионате и Кубке России.
Отметим, что поддержать команду из Калининграда в Москву приехали около 200 человек.
В 1/4 финала "Торпедо" встретится с подмосковным клубом "Химки".
ИСТОЧНИК KP.RU