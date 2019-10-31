"Балтика" уступила в Москве "Торпедо" и вылетела из Кубка России

СЕГОДНЯ 21:28 2019-10-31T21:31:48+03:00

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В Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между калининградской "Балтикой" и московским "Торпедо".

Балтийцы показали хорошую комбинационную игру, но, к сожалению, проиграли со счетом 0:1. Единственный мяч записал на свой счет нападающий "Торпедо", лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев.

Есть еще одна неприятная новость: поражением от автозаводцев прервалась рекордная беспроигрышная серия "Балтики", которая составила 16 матчей в регулярном чемпионате и Кубке России.

Отметим, что поддержать команду из Калининграда в Москву приехали около 200 человек.

В 1/4 финала "Торпедо" встретится с подмосковным клубом "Химки".

ИСТОЧНИК KP.RU