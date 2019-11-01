Пьяный калининградец напал на автоледи с ребенком

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-01T10:17:28+03:00

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Участковые уполномоченные ОМВД РФ по Ленинградскому району Калининграда задержали подозреваемого в нападении на женщину с ребенком.

Инцидент произошел в одном из дворов по улице Невского, куда горожанка заехала на своем автомобиле, чтобы отправить ребенка в гости к знакомым. Едва автоледи успела припарковаться, как к ней подошел явно нетрезвый незнакомец и потребовал немедленно убрать машину, используя откровенно непарламентскую лексику. Несмотря на обещание уехать сразу же, как только высадит ребенка, мужчина не успокоился и нанес несколько ударов ногами по злополучной «Мазде». Позже выяснилось, что исправление полученных от этих пинков повреждений обойдется владелице транспортного средства в 30 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, и та, как уже было сказано, не подвела. По информации пресс-службы регионального УМВД России, в отношении 46-летнего калининградца возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». По закону за это положено лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU