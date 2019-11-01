В Ушаково пьяный мужчина едва не сгорел в своей квартире

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-01T10:12:20+03:00

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Вечером в четверг 31 октября пожарные по тревоге выезжали в Ушаково Черняховского района. Сигнал о том, что на Поселковой улице горит дом, поступил в 20:11.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме на три семьи горела одна из квартир.

Ее хозяин, который находился в алкогольном опьянении, с ожогами был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Выяснилось, что в комнате, где он находился, горел диван и постельные принадлежности. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, прежде чем его удалось ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU