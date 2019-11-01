СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-01T10:21:14+03:00

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С пятницы, 1 ноября, в Калининграде изменились маршруты семи городских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По маршруту № 14 «мкрн Прегольский – Северная гора» автобус из центра города в направлении конечного остановочного пункта «Северная гора» пройдёт по улицам Герцена, Богатырской, Платова, Малой Лесной, Янтарной, К. Цеткин, Большой 3-й Окружной с посадкой/высадкой пассажиров на остановочных пунктах «По требованию (ул. Богатырская, из центра)» на ул. Богатырской, «По требованию (ул. Платова, из центра)» на ул. Платова, «По требованию (ул. Малая Лесная, из центра)» на ул. Малой Лесной. В обратном направлении - по существующему маршруту. Нововведение исключит 15-минутное ожидание пассажирами продолжения движения до отдалённых улиц микрорайона после отстоя на конечной остановке. При этом по ул. Герцена продолжают курсировать автобусы №4 и 25.

По маршруту № 23 «мкрн Чкаловск – ул. О. Кошевого» при движении в обоих направлениях из схемы движения исключаются улицы Горького и Зелёная, в направлении центра города - движение по улицам Генерала Челнокова, Гайдара, Нарвской с выполнением посадки/высадки пассажиров на остановочном пункте «По требованию (ул. Дорожная, в центр)» на ул. Нарвской, в обратном направлении - по улицам Нарвской, Генерала Челнокова. Изменение маршрута позволит избежать потерь времени в пробках.

По маршруту № 34 «СНТ «Мечта» – Южный вокзал» движение по многочисленным просьбам проживающих в товариществе будет выполняться по действующей схеме не только в сезон, а круглогодично.

По маршруту № 10 «Военный городок – завод «Янтарь» - движение в направлении центра города по улицам Горького, Петра Панина, Согласия, Гайдара, Горького, в обратном направлении - по улицам Горького, Гайдара, Согласия, Петра Панина, Горького. Цель изменения – перенаправление автобусов с насыщенной транспортом на этом участке ул. Горького на ул. Согласия, где существует острая потребность в дополнительных автобусах.

По маршруту № 63 «ул. О. Кошевого – Музыкальный театр» - по улицам Карла Маркса, Чкалова, Спортивной с организацией конечного остановочного пункта «ул. Спортивная» в районе дома № 62 по улице Спортивной, далее по проспекту Мира и существующей схеме движения, с изменением наименования маршрута на «ул. О. Кошевого – ул. Спортивная». Маршрут продлевается и проходит по улицам, где ранее движения общественного транспорта не было, и где расположена школа-интернат для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

По маршруту № 71 «ул. Красная (школа № 20) – ул. О. Кошевого» - по улице У. Громовой с организацией конечного остановочного пункта «ул. У. Громовой» на улице У. Громовой (в районе перекрестка с улицей Понартской), улицы Н. Карамзина и О. Кошевого исключаются из схемы движения, с изменением наименования маршрута на «ул. Красная – ул. У. Громовой». Таким образом маршрут продлевается до района новостроек.

По маршруту № 92 «ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского) – ул. Левитана» движение в направлении центра города - по улицам Вагоностроительной, Энгельса, проспекту Мира, в направлении микрорайона А. Космодемьянского - по проспекту Мира, улице Лесопарковой, проспекту Победы и далее по существующей схеме движения. Изменение маршрута позволяет полнее охватить транспортным сообщением микрорайон Энгельса - Лесопарковой.

ИСТОЧНИК KP.RU