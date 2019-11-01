Алиханов рассказал Путину о решении проблем с лекарствами для льготников

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-01T10:37:53+03:00

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В Калининградской области нивелированы проблемы с обеспечением льготников лекарствами. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Алиханова, финансирование лекарственного обеспечения льготников за последние три года увеличилось почти в 2,5 раза – с 350 до 825 млн рублей, в 2020 году эта цифра вырастет почти до миллиарда рублей.

«Проблема с лекарствами была очень серьезная, - рассказал Антон Алиханов. - Эту проблему сняли полностью, причем проводим закупки заранее, чтобы у нас, не дай бог, не было ситуации, когда люди на 1 января, например, остаются без инсулина. К сожалению, такие ситуации случались».

Он добавил, что в Калининградской области смертность от болезней системы кровообращения ниже, чем по Северо-Западу и по России в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU