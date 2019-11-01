«Лучше – бесплатно»: Путин посоветовал Алиханову дарить жилье медикам

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-01T10:55:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин посоветовал губернатору Антону Алиханову больше готовить средних медицинских работников и дарить жилье медикам через спустя несколько лет работы. Об этом шла речь на рабочей встрече главы государства с губернатором Калининградской области. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

- Если узких специалистов мы смогли закрыть за счёт кадровой программы, то в первичном звене пока сконцентрирован дефицит кадров, туда тяжело заманивать специалистов, пусть и из других регионов, этими мерами, - рассказал Антон Алиханов.

Владимир Путин признал, что в регионе «больше, чем в среднем по стране», дефицит средних медицинских работников. И призвал губернатора увеличить прием в центр подготовки таких специалистов.

- И конечно, очень важен квартирный вопрос, и мы сейчас работаем с тем, чтобы можно было приватизировать через пять, семь, десять лет, отдавать эти квартиры людям, которые устраиваются в систему, - сказал Алиханов.

- Лучше – бесплатно, - ответил Владимир Путин.

- Несомненно. Бесплатно. Только так, Владимир Владимирович. Отработал какое то количество времени и бесплатно получил, - согласился губернатор Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU