2019-11-01T11:20:15+03:00
Происшествия

За шутки в свой адрес калининградец зверски избил подругу

Инцидент произошел, когда пара находилась в гостях у своих знакомых
Игорь ОРЕХОВ
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В Озерске в гости к своим друзьям 33-летний местный житель явился со своей 37-летней подругой. Расслабившись по ходу застолья, дама позволила себе отпустить несколько шуточек в адрес своего кавалера. Сожитель встал и предложил ей вместе поговорить в соседней комнате. Через минуту оттуда послышались истошные крики. Хозяева ринулись на шум и увидели, как мужчина жестоко лупцует свою гражданскую жену. Разъяренного представителя сильного полка с трудом удалось оттащить от уже потерявшей сознание жертвы.

В больнице у несчастной диагностировали многочисленные ушибы, а также перелом бедренной кости. Судмедэксперты квалифицировали эти повреждения как средней тяжести вред здоровью. А значит, имевшее место рукоприкладство подпадает под статью 112-ю Уголовного кодекса РФ в ее части 1 – лишение свободы на срок до 3 лет. Сейчас задержанным озерчанином занимаются дознаватели полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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