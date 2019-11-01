За сутки в Калининградской области сбили двух подростков

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-01T11:32:03+03:00

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В четверг в Калининградской области сбили двух несовершеннолетних. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В светлом на улице Калининградской под колеса «Тойоты» попала 13-летняя девочка, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП ребенок получила телесные повреждения.

На Советском проспекте в Калининграде на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня, в результате наезда подросток получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU