За сутки в Калининградской области сбили двух подростков
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг в Калининградской области сбили двух несовершеннолетних. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В светлом на улице Калининградской под колеса «Тойоты» попала 13-летняя девочка, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП ребенок получила телесные повреждения.
На Советском проспекте в Калининграде на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня, в результате наезда подросток получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU