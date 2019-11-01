На Верхнем озере в Калининграде загорелась будка охранника

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-01T11:36:59+03:00

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В Калининграде утром 1 ноября произошел пожар на Верхнем озере. У моста, соединяющего улицу Сержантскую и улицу Лени Голикова, горела будка охранника. Как сообщили очевидцы, пожарные уже были вызваны.

Был ли кто-то внутри будки, пока не известно. Но ее дверь была закрыта на замок.

Напомним, в марте 2016 года на набережной Верхнего озера уже был пожар. Тогда полностью выгорели 6 биотуалетов и 1 туалет для инвалидов. Очевидцы отмечали, что виновниками пожара были подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU