Под Балтийском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП на автодороге Зеленоградск-Приморск» в четверг, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 19:30 минут. Водитель «Форда» не справился с управлением, выехал на встречку, затем на обочину и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель, а так же 35-летний и 23-летний пассажиры получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU