Под Балтийском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-01T11:46:19+03:00

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Три человека пострадали в ДТП на автодороге Зеленоградск-Приморск» в четверг, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 19:30 минут. Водитель «Форда» не справился с управлением, выехал на встречку, затем на обочину и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель, а так же 35-летний и 23-летний пассажиры получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU