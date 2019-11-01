2019-11-01T11:49:53+03:00
Общество

В Калининградской области возобновлена работа «горячей линии» по цифровому ТВ

Виктор Сергеев
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В Калининградской области возобновлена работа «горячей линии» по цифровому ТВ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это связано с предстоящим началом вещания в составе первого мультиплекса одного из региональных телеканалов.

В цифровом эфире ОТР местному каналу предоставляется по пять часов ежедневно: с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.

В связи со стартом регионального вещания на 9-й кнопке в регионе возобновляется работа бесплатной «горячей линии».

Министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко рассказал, что вопросы телезрителей могут возникнуть из-за сброса прежних настроек на некоторых моделях телевизоров.

«Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям необходимо просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную», - сообщил Алексей Игнатенко.

Звонки принимаются по телефонам «горячей линии» ФГУП «РТРС» 8-800-220-20-02 или +7 (4012) 310-517.

ИСТОЧНИК KP.RU

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