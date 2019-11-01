2019-11-01T11:59:48+03:00
Дом. Семья

В Калининградской области впервые выпустили на волю птенца филина

Он родился 20 мая 2019 года на станции калининградского сокольника Алексея Лаврентьева
Иван МАРКОВ
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Птенец филина на руках у сокольника Алексея ЛаврентьеваПтенец филина на руках у сокольника Алексея ЛаврентьеваФото: Предоставлено Алексеем Лаврентьевым
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В Славском районе Калининградской области в четверг 31 октября на волю был впервые выпущен птенец филина. Мероприятие было проведено под контролем Росприроднадзора и орнитолога Геннадия Гришанова.

Как сообщил «Комсомолке» вырастивший птенца сокольник Алексей Лаврентьев, родился филин в поселке Лозняки Славского района 20 мая 2019 года. Он был единственным выжившим из пяти птенцов.

- Я и уважаемый орнитолог Гришанов Геннадий Викторович хотим начать восстанавливать популяцию филинов в Калининградской области, - объявил на своей странице в фейсбуке Лаврентьев. - Птенец окольцован несъемным кольцом под номером RU KLG 0007. Он вырос. Питается живым кормом. Оперение идеальное, вес 2150 граммов. Умеет смешно надуваться и грозно щелкает клювом, сверкает глазами, прячется за дверью.

Также Лаврентьев предупредил своих подписчиков, что продолжит следить за судьбой филина.

- Он не знает, что люди бывают разными, он не знает как опасны падальщики, - продолжил сокольник. - Я очень переживаю, сможет ли он выжить у нас в области. Если у Вас будет информация о нем, пожалуйста, сообщите мне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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