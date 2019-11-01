Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим на балтийской трассе
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В пятницу, 1 ноября, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в районе поселка Кострово.
«Я ехала мимо, вышла узнать нужна ли помощь, сказали что уже труп», - написала очевидица происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU