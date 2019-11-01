Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим на балтийской трассе

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-01T12:05:34+03:00

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В пятницу, 1 ноября, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Кострово.

«Я ехала мимо, вышла узнать нужна ли помощь, сказали что уже труп», - написала очевидица происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU