Мэрия Калининграда: Ремонт участка эстакадного моста начнется на следующей неделе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-01T12:26:59+03:00

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Работы по ремонту эстакадного моста в Калининграде планируется начать уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Движение под ним некоторое время будет осуществляться по суженной дороге. Рабочие уже укатали асфальтом съезды через бывшую разделительную полосу. Как позволит погода, нанесём на них разметку", - отметили в администрации.

Ремонт балки моста не повлияет на движение троллейбусов, отметили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU