2019-11-01T12:26:59+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Ремонт участка эстакадного моста начнется на следующей неделе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Работы по ремонту эстакадного моста в Калининграде планируется начать уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Движение под ним некоторое время будет осуществляться по суженной дороге. Рабочие уже укатали асфальтом съезды через бывшую разделительную полосу. Как позволит погода, нанесём на них разметку", - отметили в администрации.

Ремонт балки моста не повлияет на движение троллейбусов, отметили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать похитителей дорожного знака
Бывший начальник транспортной милиции подозревается в подготовке убийства
В пятницу в Калининграде на четырех улицах временно не будет работать освещение
В Калининграде нет электричества в домах на семи улицах
В Калининграде уголовник до смерти избил приятеля, заподозрив его в краже
В Калининграде сформировали конный отряд для поиска пропавших людей
В ГИБДД сообщили обстоятельства смертельного ДТП на балтийской трассе
Алиханов рассказал, когда подготовят проект трассы от Янтарного до Балтийска
Поддержим калининградца! На сайте "КП" началось голосование за лучшего народного участкового России
Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим на балтийской трассе
В Калининградской области впервые выпустили на волю птенца филина
В Калининградской области возобновлена работа «горячей линии» по цифровому ТВ
Под Балтийском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
На Верхнем озере в Калининграде загорелась будка охранника
За сутки в Калининградской области сбили двух подростков
За шутки в свой адрес калининградец зверски избил подругу
«Лучше – бесплатно»: Путин посоветовал Алиханову дарить жилье медикам
Алиханов рассказал Путину о решении проблем с лекарствами для льготников
В Калининграде изменились маршруты семи городских автобусов
В Ушаково пьяный мужчина едва не сгорел в своей квартире
Пьяный калининградец напал на автоледи с ребенком