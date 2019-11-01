Мэрия Калининграда: Ремонт участка эстакадного моста начнется на следующей неделе
.Фото: мэрия Калининграда
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Работы по ремонту эстакадного моста в Калининграде планируется начать уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Движение под ним некоторое время будет осуществляться по суженной дороге. Рабочие уже укатали асфальтом съезды через бывшую разделительную полосу. Как позволит погода, нанесём на них разметку", - отметили в администрации.
Ремонт балки моста не повлияет на движение троллейбусов, отметили в администрации Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU