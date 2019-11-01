Поддержим калининградца! На сайте "КП" началось голосование за лучшего народного участкового России

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-01T12:37:22+03:00

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На сайте "Комсомолки" стартовал финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с МВД России.

До 10 ноября каждый пользователь интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале kp.ru за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

Калининградскую область на конкурсе представляет старший участковый уполномоченный ОМВД России по Центральному району майор полиции Владимир Казакевич. Давайте поддержим нашего земляка!

Проголосовать за Владимира Казакевича можно ЗДЕСЬ.

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Нашему герою 38 лет. В полиции с 2009 года, пошел работать в органы внутренних дел следом за старшим братом и в своем профессиональном выборе уверен. На территории участка №13 проживает 5 тысяч 678 человек. С начала года майор полиции лично раскрыл 11 преступлений (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU