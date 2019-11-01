Алиханов рассказал, когда подготовят проект трассы от Янтарного до Балтийска

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-01T12:48:09+03:00

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Проект строительства участка Приморского кольца от Янтарного до Балтийска будет готов осенью 2020 года. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

- Первый этап, до города Янтарного, как обещали, сделали. Сейчас передаём в федеральную собственность. Проект от Янтарного до Балтийска будет готов осенью следующего года, тоже будем готовы доложить, - сказал Алиханов.

- Почему так долго проект? - спросил президент.

- Это очень сложный объект, Владимир Владимирович. Там очень много вопросов, связанных и с земельными вопросами, и с Министерством обороны, и так далее. Работаем плотно с коллегами. Игорь Евгеньевич [Левитин] приехал на несколько дней раньше, помог нам, провёл совещание с «Газпромом», с «Россетями», со всеми коллегами, участие которых требуется, потому что там есть магистральные газопроводы, сети и так далее, - объяснил Алиханов.

Напомним, ранее сообщалось, что средства на продолжение строительства Приморского кольца будут выделены в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU