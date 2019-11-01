Алиханов рассказал, когда подготовят проект трассы от Янтарного до Балтийска
Проект строительства участка Приморского кольца от Янтарного до Балтийска будет готов осенью 2020 года. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
- Первый этап, до города Янтарного, как обещали, сделали. Сейчас передаём в федеральную собственность. Проект от Янтарного до Балтийска будет готов осенью следующего года, тоже будем готовы доложить, - сказал Алиханов.
- Почему так долго проект? - спросил президент.
- Это очень сложный объект, Владимир Владимирович. Там очень много вопросов, связанных и с земельными вопросами, и с Министерством обороны, и так далее. Работаем плотно с коллегами. Игорь Евгеньевич [Левитин] приехал на несколько дней раньше, помог нам, провёл совещание с «Газпромом», с «Россетями», со всеми коллегами, участие которых требуется, потому что там есть магистральные газопроводы, сети и так далее, - объяснил Алиханов.
Напомним, ранее сообщалось, что средства на продолжение строительства Приморского кольца будут выделены в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU