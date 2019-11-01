В Калининграде сформировали конный отряд для поиска пропавших людей
В Калининградской области сформировали конный поисковый отряд. Об этом «Комсомолке» рассказала Анжелика Васильева, руководитель региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро». Она отметила, что такой обряд – единственный в Калининграде и области.
- В нашем отряде 40 лошадей из конного центра поселка Холмогоровка. Они уже принимали участие в поисках. Руководители клуба откликнулись и готовы сотрудничать с нами на постоянной основе, - сказала Васильева. Она уточнила, что на лошадях удобно вести поиск в полях, особенно в немногому, зимой. Лошади это скорость и выносливость. На лошадях можно пройти большие расстояния.
Проект намерены всеми усилиями развивать. В планах – бесплатно обучать волонтеров верховой езде.
Поисковики призывают всех неравнодушных присоединяться к организации, участвовать в содержании лошадей.
ИСТОЧНИК KP.RU