2019-11-01T13:04:38+03:00
Общество

В Калининграде сформировали конный отряд для поиска пропавших людей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининградской области сформировали конный поисковый отряд. Об этом «Комсомолке» рассказала Анжелика Васильева, руководитель региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро». Она отметила, что такой обряд – единственный в Калининграде и области.

- В нашем отряде 40 лошадей из конного центра поселка Холмогоровка. Они уже принимали участие в поисках. Руководители клуба откликнулись и готовы сотрудничать с нами на постоянной основе, - сказала Васильева. Она уточнила, что на лошадях удобно вести поиск в полях, особенно в немногому, зимой. Лошади это скорость и выносливость. На лошадях можно пройти большие расстояния.

Проект намерены всеми усилиями развивать. В планах – бесплатно обучать волонтеров верховой езде.

Поисковики призывают всех неравнодушных присоединяться к организации, участвовать в содержании лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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