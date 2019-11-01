В Калининграде уголовник до смерти избил приятеля, заподозрив его в краже

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-01T13:31:44+03:00

Из тюрьмы, где отбывал очередной срок, убийца освободился только в мае этого года

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В субботу, 26 октября в квартире одного из домов по улице Аральской в Калиниграде было обнаружено тело 47-летнего хозяина жилища. У мужчины была разбита голова, так что, почти наверняка можно было предполагать, что умер он не своей смертью.

- В кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела следователями регионального управления СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Центральному району удалось установить подозреваемого в убийстве, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Им оказался 28-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности калининградец, который в мае этого года освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, жестокой расправе предшествовала уличная пьянка накануне, 25 октября. Опьяневший уголовник заснул, а пробудившись, обнаружил пропажу своего мобильного телефона и денег. Не факт, что он сам же все это и не посеял по пьяной лавочке, но молодчик решил, что его обокрал собутыльник. И направился к нему, благо адрес знал. Явившись в квартиру, он вусмерть избил категорически отрицавшего свою вину знакомого, и с чувством исполненного долга отправился домой.

На допросе убийца дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. В ближайшее время следствие намерено предъявить арестованному официальное обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU