В Калининграде нет электричества в домах на семи улицах

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-01T13:22:46+03:00

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В пятницу в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Московский 19-33,39, ул. Больничная 21-25,45 , ул. Салтыкова-Щедрина 2, ул. Коперника 21.

До 18 часов электричество отключено на ул. Иванникова 6 (гимназия №32), 8, ул. Рокоссовского 1-17,17б, ул. Черняховского 26.

Подачу холодной планируется отключить на ул. Батальная 69 и ул. Жиленкова 8б.

ИСТОЧНИК KP.RU