Бывший начальник транспортной милиции подозревается в подготовке убийства

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-01T14:12:37+03:00

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Бывший начальник Западного управления внутренних дел на транспорте Александр Туривненко задержан в Ставропольском крае по подозрению в подготовке убийства. Об этом сообщает сайт РБК.

Генерал-майор милиции был уволен со службы указом президента России Дмитрия Медведева от 31 июля 2010 года. В настоящее время отставник занимает должность директора одного из санаториев Кисловодска.

По версии следствия, подозреваемый намеревался расправиться чужими руками с гражданской женой своего покойного ныне брата. Дело в том, что сын женщины владеет долями в коммерческих фирмах, которые перешли ему по наследству. На них-то и зарился отставной генерал. А так как мать, по мнению экс-милиционера, имеет большое влияние на бизнесмена, ее следовало устранить, дабы не смогла помешать исполнению амбициозного плана. В качестве киллера заказчик преступления привлек своего знакомого, посулив ему за «работу» 1 миллион рублей и выдав еще 150 тысяч «деревянных» на приобретение оружия.

Однако потенциальный наемный убийца по некотором размышлении решил сообщить о сделанном ему предложении правоохранителям. Полицейские инсценировали похищение и убийство жительницы Санкт-Петербурга и сфабриковали фотографии ее трупа в качестве доказательства того, что заказ исполнен. В момент передачи гонорара исполнителю Туривненко был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Приготовление к совершению убийства по найму».

ИСТОЧНИК KP.RU