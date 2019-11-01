В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать похитителей дорожного знака
Двух молодых парней, которые несли дорожный знак «Пешеходный переход», операторы комплекса «Безопасный город» заметили на улице Пролетарской. О подозрительных личностях сразу же сообщили в полицию.
Злоумышленников задержали инспекторы ДПС около парка «Юность» и доставили их в отдел полиции.
«За сутки «Безопасный город» фиксирует от 14 до 25 событий с признаками преступлений или происшествий. Операторы обращают внимание на любую ситуацию, которая может повлечь за собой конфликты или правонарушения», - расксаза и.о. директора ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Денис Стаскевич.
ИСТОЧНИК KP.RU