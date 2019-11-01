В обращение выпустили марку, посвященную фронтовику, который жил в Калининграде

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-01T15:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Марку, посвященную калининградцу, Герою Советского Союза Александру Тулинцеву, выпустили в почтовое обращение.

В Калининграде в торжественной обстановке марку с изображением героя передали его дочерям – Наталье и Людмиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала «Почты России».

Марку передадут на хранение музею в школу №56.

Отмечается, что решение о выпуске марки приняло главное управление связи вооруженных сил России. Почтовая марка выпущена к 100-летию войск связи Вооруженных Сил России.

Александр Семенович Тулинцев в годы Великой Отечественной войны был связистом. Именно он был в первой лодке, форсировавшей Днепр в 1943 году. В ходе боя на плацдарме отважный гвардеец-связист пробрался к окруженному советскому батальону и восстановил с ним связь. Гвардии красноармеец Тулинцев шесть суток находился в тылу врага и передавал ценные данные о действиях противника и о расположении его огневых точек.

Александр Тулинцев последние годы прожил в Калининграде. Он – последний Герой Советского Союза — ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Калининградской области. Фронтовика не стало в марте 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU