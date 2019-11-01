Транспортные полицейские задержали 22-летнего калининградца с 7 гр. марихуаны
В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали 22-летнего мужчину за незаконное хранение марихуаны.
При личном досмотре в кармане его куртки нашли свертки, в которых находилось около 7 гр. «травки».
«Молодой человек в одном из заброшенных огородов обнаружил дикорастущие кусты наркосодержащих растений. Срезал их и высушил на чердаке возле дома своей бабушки для последующего личного употребления», - рассказали в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте. В ведомстве добавили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU