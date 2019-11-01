2019-11-01T16:16:16+03:00
Общество

Транспортные полицейские задержали 22-летнего калининградца с 7 гр. марихуаны

Виктор Сергеев
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..Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
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В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали 22-летнего мужчину за незаконное хранение марихуаны.

При личном досмотре в кармане его куртки нашли свертки, в которых находилось около 7 гр. «травки».

«Молодой человек в одном из заброшенных огородов обнаружил дикорастущие кусты наркосодержащих растений. Срезал их и высушил на чердаке возле дома своей бабушки для последующего личного употребления», - рассказали в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте. В ведомстве добавили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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