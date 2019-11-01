Рольбинов: Участок Приморского кольца до Янтарного можно построить за три года
Новую очередь Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного можно построить за три года. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сказал вице-премьер Александр Рольбинов.
По его словам, протяженность новой очереди трассы составляет около 35 километров, на строительство необходимо 35 млрд рублей.
«Это серьезный, существенный объект, и калининградская область никогда бы его не самостоятельно потянула», - сказал вице-премьер.
Рольбинов отметил, что проектная документация на этот участок передана в Росавтодор, который и будет строить трассу уже со следующего года. Также власти уже приступили к проектированию следующего этапа до Балтийска, добавил вице-премьер.
ИСТОЧНИК KP.RU