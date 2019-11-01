Уборку улиц в Калининграде планируют проводить круглосуточно

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-01T17:50:41+03:00

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Для уборки калининградских улиц за последние два года было приобретено 56 единиц дорожной техники на 160 млн рублей. Сейчас в парке МП «Чистота» 145 единиц техники, включая 87 машин, задействованных в обслуживании городских территорий в зимний период, это позволит организовать работу дорожных служб в круглосуточном режиме.

«У жителей и у руководства региона были нарекания по уборке городских улиц в зимний период. Мы вместе хотим изменить ситуацию к лучшему», - сказала министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее словам, парк дорожной техники, которая будет работать по содержанию областных дорог в зимний период, составляет 254 единицы. Уже заготовлено около 19 тыс. тонн песка, соли - более 6 тыс. тонн, песко-соляной смеси - 10,6 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU