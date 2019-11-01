Врачи в поликлиниках Калининграда получают до 60 тысяч рублей в месяц
Сегодня в первичном звене в системе здравоохранения региона занято 4400 специалистов, из них 1700 – врачи. Такие данные привел министр здравоохранения Калининградской области на круглом столе, проходившем в Калининградской областной думе в пятницу.
Министр отметил, что зарплата врача первичного звена, в среднем по области, чуть не дотягивает до 60 тысяч рублей.
- За минувший год в первичное звено «зашли» 45 врачей, - отметил министр. – Участковых терапевтов пришло 18 человек.
Также глава ведомства сказал, что кадровый дефицит в основном «из-за убытия врачей по возрасту».
- Но мы сохраняем баланс, поскольку приток врачей все же больше, - подчеркнул министр.
Также, отвечая на вопрос о зарплатах санитарок в больницах, глава ведомства подчеркнул, что санитарки, как правило совмещают, берут по полторы ставки и за свою работу получают, в среднем, по 30 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU