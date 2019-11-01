Врачи в поликлиниках Калининграда получают до 60 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-01T18:01:25+03:00

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Сегодня в первичном звене в системе здравоохранения региона занято 4400 специалистов, из них 1700 – врачи. Такие данные привел министр здравоохранения Калининградской области на круглом столе, проходившем в Калининградской областной думе в пятницу.

Министр отметил, что зарплата врача первичного звена, в среднем по области, чуть не дотягивает до 60 тысяч рублей.

- За минувший год в первичное звено «зашли» 45 врачей, - отметил министр. – Участковых терапевтов пришло 18 человек.

Также глава ведомства сказал, что кадровый дефицит в основном «из-за убытия врачей по возрасту».

- Но мы сохраняем баланс, поскольку приток врачей все же больше, - подчеркнул министр.

Также, отвечая на вопрос о зарплатах санитарок в больницах, глава ведомства подчеркнул, что санитарки, как правило совмещают, берут по полторы ставки и за свою работу получают, в среднем, по 30 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU