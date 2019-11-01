Калининградка отсудила ущерб за падение стены на ее машину

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-01T18:21:52+03:00

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В декабре прошлого года жительница Калининграда припарковала свою «Хонду» на улице Боткина. Спустя некоторое время со стены дома обрушилась торцевая стена и упала на машину.

Женщина подала в суд на строительную компанию, которая проводила демонтажные работы. Как было установлено, ЧП произошло из-за того, что подрядчик не обеспечил безопасность при проведении работ. В результате суд взыскал с компании компенсацию материального ущерба в размере 75 843 рубля, а также судебные расходы – 5 874 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU