Житель Балтийска получил 9,5 года за продажу 1 грамма амфетамина

СЕГОДНЯ 18:26 2019-11-01T18:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтийске осудили местного жителя за сбыт амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале прошлого года 34-летний мужчина продал психотропную смесь, содержащую в своем составе амфетамин.

На суде обвиняемый заявил, что доказательства по делу были сфальсифицированы и что он никогда не употребляя и не сбывал запрещенные вещества. Но это ему не помогло.

Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы за незаконный сбыт психотропного вещества в значительном режиме. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU