Власти Зеленоградска намерены ограничить популяцию городских кошек

СЕГОДНЯ 18:40 2019-11-01T18:40:58+03:00

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Власти Зеленоградска хотят решить проблему расплодившихся кошек, которые являются живым символом города, пусть и неофициальным. В планах провести мероприятия по «ограничению популяции посредством стерилизации».

Об этом сообщают на сайте администрации. Отмечается, что с приходом зимы всем бездомным кошкам негде будет жить, место в домиках с подогреваемыми ковриками ограничено. А забирать животных домой люди не спешат.

«Администрация округа приняла решение на конкурсной основе нанять ветеринарную службу для проведения обследования состояния здоровья кошек», - также говорится в сообщении.

Тут же утверждается, что каждую неделю в Зеленоградске прибавляется по 20 котов-подкидышей.

А вот с кормежкой котиков проблем, похоже нет.

«Прокормить животных не самая большая проблема. Ежедневно кошек кормят, к тому же многие туристы оставляют животным сухой корм, который можно купить в вендинговом аппарате», - говорят в администрации Зеленоградска.

ИСТОЧНИК KP.RU