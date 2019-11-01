Власти Зеленоградска намерены ограничить популяцию городских кошек
Власти Зеленоградска хотят решить проблему расплодившихся кошек, которые являются живым символом города, пусть и неофициальным. В планах провести мероприятия по «ограничению популяции посредством стерилизации».
Об этом сообщают на сайте администрации. Отмечается, что с приходом зимы всем бездомным кошкам негде будет жить, место в домиках с подогреваемыми ковриками ограничено. А забирать животных домой люди не спешат.
«Администрация округа приняла решение на конкурсной основе нанять ветеринарную службу для проведения обследования состояния здоровья кошек», - также говорится в сообщении.
Тут же утверждается, что каждую неделю в Зеленоградске прибавляется по 20 котов-подкидышей.
А вот с кормежкой котиков проблем, похоже нет.
«Прокормить животных не самая большая проблема. Ежедневно кошек кормят, к тому же многие туристы оставляют животным сухой корм, который можно купить в вендинговом аппарате», - говорят в администрации Зеленоградска.
ИСТОЧНИК KP.RU